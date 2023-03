📷 Le Brésil n'oublie pas le roi Pelé : le nouvel hommage des joueurs de la Seleção à leur légende

Le Brésil en a profité pour rendre un nouvel hommage au roi Pelé, décédé le 29 décembre 2022, à l’âge de 82 ans. Casemiro, Vinicius Jr et leurs partenaires ont arboré un maillot spécial, sur lequel le nom de Pelé est floqué en dessous de chaque numéro des joueurs convoqués pour cette partie. Sans oublier la minute d’applaudissements réservée à Pelé avant le coup d’envoi.

Com homenagem ao Rei Pelé, a casa já está pronta



19 horas (horário de Brasília), a bola vai rolar.



Ingressos esgotados e promessa de grande jogo.



Brasil x Marrocos



Vamos juntos! Com a benção do Rei



📾: Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/qAgqp9vJVQ