"Tout faire pour terminer dans les huit premiers"

Le Cercle Brugge se lance à corps perdu dans la course aux huit premières places. Le directeur sportif Carlos Avina a donné une interview et a parlé de ses ambitions sur le site web du club.

Et ces ambitions sont claires. "Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser notre ambition de figurer parmi les huit premiers. Nous voulons saisir l'occasion de transformer une bonne saison en une grande saison".

STVV et OHL ont également une chance de terminer dans les huit premiers. "Notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Même si ce n'est pas le cas, nous pensons que tout est entre nos mains. Nous devons faire ce que nous avons à faire et je pense que nous y arriverons."

Les paris sont donc lancés. Un temps concerné par la relégation, le Cercle a donc désormais d'autres ambitions.