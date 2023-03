Domenico Tedesco établit une première depuis 2006 avec ses débuts très réussis

En battant la Suède et l'Allemagne pour ses débuts, Domenico Tedesco est devenu le premier coach fédéral depuis René Vandereycken (2006) à remporter ses deux premiers matchs en tant que sélectionneur national.

En termes de chiffres, Tedesco fait même mieux : les Diables Rouges ont marqué 6 buts en 2 matchs, ce qui est le meilleur total depuis Robert Waseige. Ce dernier avait toutefois connu de sacrés débuts puisque la Belgique avait alors inscrit 9 buts en deux rencontres (5-5 face aux Pays-Bas, 4-0 face au Maroc) en 1999.

2 - Domenico Tedesco is the first manager to start his @BelRedDevils career with two victories since René Vandereycken in 2006 and the first to see his side score a total of six goals in his first two matches since Robert Waseige in 1999 (9 goals). Revitalized. pic.twitter.com/xYZleSl0Y8