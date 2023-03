Dimitri De Condé scelle l'avenir d'un joueur de Genk

Bilal El Khannous est l'enfant chéri du KRC Genk. Le jeune Marocain a déjà été cité dans plusieurs clubs européens, mais selon Dimitri De Condé, il restera dans le Limbourg.

El Khannouss se fait également remarquer au niveau international. "Que Bilal brille pour le Maroc contre le Brésil est fantastique, mais pour nous, ce n'était pas une grande surprise. Plus le rythme est élevé, plus Bilal est à l'aise. C'est ce qui fait de lui un grand talent", déclare De Condé dans Het Laatste Nieuws.

Il n'y aura cependant pas de transfert l'été prochain. "Bilal restera de toute façon à Genk la saison prochaine. L'année suivante, l'histoire sera complètement différente, avec l'espoir d'un bon transfert pour Bilal. Tous les grands clubs européens le connaissent. Est-il possible de vendre cet été et de le relouer ? C'est possible, mais les clubs ne veulent souvent faire cela que pour maintenir le prix à un niveau bas. Même dans ce cas, ils devront payer le juste prix.