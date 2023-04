Newcastle monte sur le podium

Les Magpies ont pris la mesure de Manchester United ce dimanche. Les Red Devils descendent donc du podium de Premier League.

Cette 28ᵉ journée de Premier League se terminait pas une rencontre du haut du classement en Premier League. Newcastle (4ᵉ) recevait en effet Manchester United (3ᵉ) pour un choc du nord de l'Angleterre.

Ce duel a tourné à l'avantage de l'équipe qui reçoit. En seconde période, sur une belle combinaison sur la droite, un centre est remis de la tête par Alain Saint-Maximain pour Joe Willock qui marque le premier but du match (65', 1-0). Dans les dernières minutes, Callum Wilson assure la victoire locale (88', 2-0).

Cette victoire permet à Newcastle de sauter Manchester United au classement et de monter sur le podium. En lisant ces lignes, on se croirait à l'époque de Philippe Albert et de Peter Schmeichel. Les deux équipes sont cependant loin des deux premiers au classement, Arsenal et Manchester City.