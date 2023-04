Van Bommel : "Nous voulons réduire l'écart avec les deux équipes au-dessus de nous"

L'Antwerp s'est imposé 0-2 sur le terrain de Zulte Waregem dans le match d'ouverture de la 31e journée du championnat de Belgique de football, vendredi soir au stade Arc-en-ciel.

Le Matricule 1 valide ainsi son billet pour les Champions playoffs. L'Antwerp pointe en effet au 3e rang du classement avec 63 points et est assuré de terminer dans le top 4. "Je pense que cette victoire est amplement méritée. Cela s'est souvent mal passé dans la dernière passe ou dans la finition. Je pense que nous nous sommes créé pas mal d'occasions, et ce dans ces conditions météorologiques", a déclaré Marc Van Bommel lors de la conférence de presse.

Tout est dit. Malgré une bonne organisation de Zulte Waregem et quelques contre-attaques, l'Antwerp a eu la possession du ballon et s'est procuré une multitude d'occasions. Mais finalement, deux buts de Toby Alderweireld ont permis à l'Antwerp de s'imposer 0-2.

Cette victoire permet à l'Antwerp de se rapprocher (au moins pour un temps) de l'Union et du leader Genk. "Nous voulons évidemment réduire l'écart avec les deux équipes au-dessus de nous. Mais pour cela, il faut gagner les prochains matches, ce qui ne sera pas une mince affaire. Disons-le d'emblée : tous les matches sont difficiles en Belgique. Aucun match n'est facile et les prochains ne le seront pas non plus", a conclu Van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp, lors de la conférence de presse.