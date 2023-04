Visé arrache un point contre les Francs Borains

Contre les Franc Borains, les oies ont eu du caractère.

L'USRL Visé, qui n'a plus d'objectifs cette saison, recevait les Francs Borains et le moins que l'on puisse dire c'est que cette rencontre aura été spectaculaire.

Les locaux ouvrent le score par El Harrak (17', 1-0). Mais les Francs Borains ont de la ressource et vont inverser la tendance avant la pause. Une égalisation de Lavie tombe à la 27ᵉ avant le but de Teddy Chevalier (35', 1-2). Pire pour les Oies, après la pause, Lavie Inscrit le troisième but des Hennuyers (71', 1-3).

Les hommes de José Riga vont alors aller chercher dans le mental et revenir au score. Il y a la réduction du score par N'Guessan (75', 2-3) avant l'égalisation dans les dernières minutes par Dequaire (88', 3-3).

Au classement, Visé est dans le milieu du classement alors que les Francs Borains lâchent deux points dans la course à la montée.