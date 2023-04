Les supporters de l'Union répondent massivement présents contre Leverkusen

Du côté de l'Union Saint-Gilloise, personne ne se réjouit à l'idée de disputer les matchs à domicile de cette campagne européenne au Lotto Park d'Anderlecht. C'est pourtant ce qui a été décidé par la direction, il faut s'y faire.

Une décision qui n'a visiblement pas tellement refroidi les supporters de la RUSG, qui répondent présents en masse pour la double confrontation contre le Bayer Leverkusen (13 avril en Allemagne, 7 jours plus tard à Bruxelles). En effet, l'Union Saint-Gilloise vient de publier sur ses comptes officiels que la rencontre était sold-out !

We are sold out for our return leg against Bayer Leverkusen! 🤩🇪🇺



Un grand merci ! 🫶#UEL pic.twitter.com/c3RWQKKuAm