Seraing : Deux joueurs écartés du noyau pro !

Après la lourde défaite enregistrée contre La Gantoise (0-5) samedi dernier, le coach principal des Métallos a pris des décisions fortes.

Jean-Sébastien Legros a décidé de se passer des services de deux joueurs. "Daniel Opare et Abdoulaye Sylla sont écartés du groupe pour des raisons disciplinaires. Le premier est lucide par rapport à cette sanction et la regrette tandis que ce n'est pas le cas du second. J'ai donc choisi de reprendre le jeune Sonny Perrey dans le groupe", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse. "J'ai pris cette décision tout en la signalant à ma direction. Et celle-ci m'a donné carte blanche. Je dois prendre mes responsabilités. Il y a des choses que je n'accepte pas, et ce même si c'est la fin de saison et que nous sommes quasiment condamnés."

© photonews

Pour rappel, Opare a rejoint les Métallos au mois de janvier 2021. Libre de tout contrat, le back droit a signé pour une saison et demie. Cette saison, l'ancien joueur du Standard et de l'Antwerp a disputé 23 rencontres de championnat.

© photonews

Sur une voie de garage à Nantes avec seulement trois matchs joués la saison dernière, Sylla a rejoint Seraing cet été où il a paraphé un contrat de deux saisons. Titulaire indiscutable sous les ordres de José Jeunechamps, le Guinéen a ensuite ciré le banc quand Jean-Sébastien a repris les rênes de l'équipe. Il a disputé 24 rencontres toutes compétitions avec les Sérésiens.