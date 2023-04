Hein Vanhaezebrouck dithyrambique à l'égard de l'Union Saint-Gilloise

Hein Vanhaezebrouck n'a pas tari d'éloges à l'égard de son prochain adversaire. Il est clair qu'il a beaucoup de respect pour les Unionistes.

Match au sommet ce samedi entre La Gantoise et l'Union SG. Hein Vanhaezebrouck a fait l'éloge de l'Union qui occupe actuellement la deuxième place du classement. "En ce moment, l'Union est la meilleure équipe de Belgique", a déclaré Vanhaezebrouck en conférence de presse. "Elle joue avec beaucoup de dynamisme et d'énergie, alors qu'elle doit encore disputer des matches européens et que son effectif est assez limité. Si ces matches étaient supprimés, l'Union serait encore plus fraîche au coup d'envoi. C'est une équipe très complète", a martelé le T1 des Buffalos.

Vanhaezebrouck a également comparé l'Union actuelle à la Gantoise avec laquelle il a été champion en 2015. "Nous avons également joué avec beaucoup de dynamisme et d'énergie à l'époque. Nous avons également surpassé nos adversaires à domicile et sur la scène européenne."