"Je ne veux pas voir mes joueurs saloper leur fin de championnat"

Ce vendredi soir (20h45), le Club de Bruges reçoit le RFC Seraing en ouverture de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Après la lourde défaite enregistrée contre La Gantoise (0-5), Jean-Sébastien Legros avait prévenu qu'il y aurait des conséquences. Avant de se déplacer au Club de Bruges, le T1 des Métallos a sévi en écartant Daniel Opare et Abdoulaye Sylla du noyau pro pour raisons disciplinaires (à lire ICI). Outre les deux joueurs sanctionnés, qui n'étaient pourtant pas sur la pelouse, d'autres joueurs devraient payer leur piètre prestation du week-end dernier. Guillaume Dietsch, Sambou Sissoko et Marius Mouandilmadji pourraient débuter la partie sur le banc vendredi.

"Il y aura bien sûr des retouches à Bruges"

Le onze sérésien devrait être remanié et bien différent en Venise du nord. "On ne parvient pas à faire preuve de constance et on commet des fautes idiotes, sans oublier les erreurs individuelles qui sont grossières. je repense à ces trois premiers buts encaissés contre Gand... J'attends plus de mes joueurs, il y aura bien sûr des retouches. À un moment donné...", a confié l'ex-coach de Dison en conférence de presse.

"Au restaurant, le dessert peut vous faire oublier l'entrée"

Samedi dernier, il était question que les troupes se réunissent pour se parler et mettre les choses au clair. "Les joueurs ont-ils parlé entre eux et ont-ils crevé les abcès ? Il faut arrêter de discuter, mais jouer plutôt. Je souhaite les voir montrer un état d'esprit positif et ne pas saloper ainsi leur fin de championnat. Je n'ai pas envie que l'on garde en mémoire les dernières impressions. Au restaurant, le dessert peut vous faire oublier l'entrée, et c'est pareil ici. Que l'on retienne les bonnes choses et que l'on termine honorablement cet exercice !", a conclu Legros.