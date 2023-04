Lens et Openda ont une occasion cinq étoiles de mettre une grosse pression sur le PSG

Les Sang & Or reçoivent Strasbourg ce vendredi soir et peuvent provisoirement revenir à 3 points du PSG, huit jours avant leur affrontement.

Si le RC Lens veut vraiment mettre le PSG sous pression, il n'a pas le droit à l'erreur. Ce vendredi soir, Lois Openda et ses coéquipiers reçoivent Strasbourg, 16e. En cas de succès, les Lensois peuvent provisoirement revenir à trois points du PSG... 8 jours avant leur déplacement dans la capitale.

On se souvient, il y a deux saisons presque jour pour jour (15/04), de la victoire de Lille 0-1 au Parc qui avait véritablement propulsé les Dogues vers le titre. Bien que nous n'en sommes pas encore là et que le club de la capitale disputera ce samedi un match important dans l'Allianz Riviera de Nice, on a presque envie de croire que les joueurs de Franck Haise peuvent faire l'exploit.

"J'ai encore regardé le match de Strasbourg contre Monaco (3-4). Ils marquent trois buts et ils auraient pu en mettre d'autres. Ce n'est pas anodin. Cette saison, ils sont aussi allés faire 2-2 à Marseille. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Ils nous ont posé des problèmes la saison dernière et ont terminé devant nous, à la sixième place" a déclaré l'entraîneur Lensois en conférence de presse, des propos retranscrits par l'Équipe.

Alors Lens, porté par son duo gagnant Brice Samba - Lois Openda peut-il le faire. Peuvent-ils mettre la pression sur le PSG et dépasser le club de la capitale pour aller chercher le deuxième sacre de l'histoire du club après celui glané en 1998 ? Huit journées avant la fin du championnat, il est encore trop tôt pour le dire. Mais la meilleure équipe du championnat à domicile cette saison (12 victoires, un partage et une défaite) a une belle occasion de mettre une sacrée pression. Une occasion en... Sang & or ?