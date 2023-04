"Sans Marc Coucke, Anderlecht n'existerait plus"

Rencontre déterminante dans la course aux Play-Offs 2 entre le Sporting d'Anderlecht et Westerlo, ce dimanche. Un match toujours un petit peu spécial pour Jonas De Roeck, qui fut notamment l'adjoint de Vincent Kompany au Lotto Park.

Anderlecht - Westerlo, c'est l'affiche capitale de ce dimanche après-midi dans la course aux Play-Offs 2. Après trois saisons passées en qualités d'entraîneur adjoint au Lotto Park, Jonas De Roeck voulait des responsabilités plus importantes, que le Sporting ne pouvait pas lui offrir, et a quitté le club en juin 2021, direction la Campine.

Durant son passage, l'entraîneur de 43 ans a épaulé Simon Davies (5 matchs), Karim Belhocine (8 matchs), Fred Rutten (13 matchs), Franck Vercauteren (25 matchs) et Vincent Kompany (47 matchs). "Cela me rendait fou quand il était sifflé dans les stades belges. Il mérite bien mieux que ça. Vincent et moi avons toujours eu une excellente relation. Si le conseil d'administration d'Anderlecht avait su ce qu'il savait aujourd'hui, il ne l'aurait jamais laissé partir" a déclaré l'entraîneur campinois dans une interview réservée à Het Laatste Nieuws.

Selon Jonas De Roeck, Anderlecht est un club chaleureux. L'ancien adjoint et entraîneur des espoirs du RSCA veut aussi défendre... Marc Coucke. "Il a travaillé dur pour amener le club là où il est maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel il a trouvé Anderlecht. Le club était mort, presque en faillite. L'académie a sauvé Anderlecht. Et sans Coucke, le club n'existerait plus"