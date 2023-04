Spectacle prévu à Anderlecht-Westerlo : "Je crois que c'est très positif pour le public!"

Anderlecht est sur une superbe série, et reçoit un Westerlo un peu dans le creux de la vague. Mais une chose est sûre : il y aura des buts ce dimanche au Lotto Park.

Au sein du top...12, aucune équipe n'a une défense plus perméable que celle de Westerlo, qui compte 52 buts encaissés. C'est 14 de plus que le Sporting d'Anderlecht, 12 de plus que Charleroi, 11 de plus que le Cercle de Bruges. Des chiffres conséquents.

Mais si les Campinois sont encore devant le RSCA au classement, c'est parce qu'ils font également feu de tout bois, avec 60 buts inscrits - 15 (!) de plus qu'Anderlecht, et même 8 de plus que Bruges, 5e. Bref : Westerlo est une équipe qui fait le spectacle. "C'est une équipe très offensive, et il y aura des espaces", se réjouit Brian Riemer.

"Je crois que pour le public du Lotto Park, qui sera comble, c'est vraiment agréable de voir une telle équipe jouer. C'est le football qu'on veut admirer", reconnaît l'entraîneur du RSCA, qui sait toutefois que Westerlo a les défauts de ses qualités. "J'aime beaucoup leurs latéraux très offensifs...mais dans l'autre sens, ils sont un peu à la peine".

Anderlecht veut contrôler le match

Que les Campinois gagnent ou perdent, c'est souvent lors de véritables feux d'artifices. 4-2 contre l'Union, 2-3 contre Genk et Charleroi, 3-3 face à Gand et l'Antwerp, 6-0 contre Ostende..."J'ai beaucoup de respect pour Westerlo, qui nous a battus cette saison et s'en sort très bien contre les grandes équipes", assure Brian Riemer.

Mais pas question de se laisser emporter par la "folie" du match. "À Eupen, nous avons perdu le contrôle du match. Plusieurs facteurs l'expliquent : la fatigue après la trêve, le Ramadan...mais ce ne sont pas des excuses", prévient le coach danois.

"Cette fois, je veux contrôler la rencontre. Je crois que la gestion des matchs a été notre point fort récemment, et à Eupen, cela n'a pas été le cas. Contre Westerlo, je pense que celui qui contrôle le match détient la clef de la victoire", conclut Riemer. "C'est un match crucial, l'une de nos dernières chances de cimenter ce top 8. Car avec une victoire, nous les dépassons".