Ronny Deila avant Standard-Genk : "Un gros test"

Ce dimanche soir (18h30), le Standard de Liège recevra Genk lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila pourra quasiment compter sur l'ensemble de son groupe pour la réception de Genk. "Aucune mauvaise nouvelle. Nathan Ngoy fera son retour au sein de l'équipe prochainement et Barrett Laursen revient lundi. C'est vraiment positif car nous sommes proches d'avoir l'équipe au complet", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Le Standard de Liège doit battre Genk pour sécuriser sa place dans le top 8. "Ce sera un match compliqué, mais c'est une belle opportunité de montrer d'où nous venons. Nous allons affronter le leader, un gros test pour nous. Nous allons pouvoir voir où nous en sommes contre les meilleures équipes", a souligné le technicien norvégien. "La semaine d'entraînement s'est bien déroulée et les joueurs sont pleinement concentrés sur cette grosse bataille. À chaque fois que nous jouons à la maison, on s'attend à ce que l'équipe gagne et livre une grosse performance. Nous devrons bien défendre et conserver le ballon. Si je m'attends à un début de match tonitruant comme celui à Ostende ? J'espère que nous sommes prêts et que nous allons garder un niveau de jeu intense. Il faut de la discipline et de l'organisation. Nous avons concédé trop de goals lors des dernières rencontres", a précisé le T1 des Rouches.