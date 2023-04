Vanlerberghe, furieux, tire la sonnette d'alarme

Jordi Vanlerberghe réagit à la mauvaise forme actuelle de Malines. Le défenseur central malinois s'est exprimé après la lourde défaite d'OHL, et ce, à quelques semaines de la finale de la Coupe contre l'Antwerp.

Vanlerberghe estime que les choses ne vont pas bien en tant que groupe, le défenseur reconnaissant un manque de travail et de combativité. "En tant que groupe, vous devez vous battre les uns pour les autres et ce n'est pas le cas en ce moment", déclare le défenseur de 26 ans dans Het Laatste Nieuws.

Vanlerberghe affirme que Malines a eu une bonne semaine d'entraînement, mais que les accords ne sont pas respectés le jour du match. "Chaque joueur connaît ses tâches au sein de l'équipe et je pense qu'elles ne sont pas remplies pour le moment", explique Vanlerberghe.

La finale de la Croky Cup contre l'Antwerp se rapproche de plus en plus. La finale de la Croky Cup aura lieu le 30 avril. "Nous sommes dans une mauvaise période, nous ne devons pas encore nous projeter trop loin. Nous devons à nouveau former un groupe et commencer à jouer un meilleur football", conclut le défenseur.