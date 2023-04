La Premier League sanctionne l'arbitre qui a frappé Andrew Robertson

La scène a été publiée sur les réseaux sociaux et a fait le tour de la toile. Après la rencontre, l’organisme en charge de l’arbitrage professionnel (PGMOL) en Angleterre a confirmé, dans un communiqué officiel, «étudier la question en détail après le match».

L’instance aurait déjà sanctionné Constantine Hatzidakis, selon les dernières informations de Sky Sports. L'arbitre de touche ne sera plus nommé à des rencontres, dans aucune des compétitions qu’il dessert, le temps que la Fédération anglaise de Football (FA) enquête sur l’incident qui a eu lieu avec le joueur de Liverpool Andrew Robertson.

The PGMOL body, which governs referees in English football, has said it is investigating the incident between linesman Constantine Hatzidakis and Andy Robertson. pic.twitter.com/XLGXNqHl4P