Le Standard s'intéresserait à un espoir d'Everton

Selon Toffee TV, média indépendant dédié aux Toffees d'Everton, le Standard s'intéresserait au jeune Isaac Price (19 ans). International nord-irlandais, Price est un milieu de terrain axial qui évolue cette saison avec la réserve d'Everton (20 matchs, 3 buts et 3 assists en réserve).

Isaac Price est également apparu une fois en PL cette saison. Il arrive en fin de contrat en juin prochain, et serait donc un renfort à moindre coût pour le Standard. Du côté des supporters, l'idée d'un départ gratuit n'a pas l'air de plaire.

Difficile d'estimer la crédibilité de la rumeur, mais Toffee TV n'est pas le premier média web venu, présentant notamment une interview vidéo exclusive avec Wayne Rooney en Une de son site, disposant d'un merchandising personnalisé et paraissant même présent aux conférences de presse du club. Affaire à suivre.

Isaac Price looks set to leave Everton, with Belgian club Standard Liege a possible destination.



Price is out of contract in the summer. pic.twitter.com/TN4H1mfsVV