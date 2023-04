Les excuses de Dante Vanzeir, accusé de propos racistes

Dante Vanzeir a défrayé la chronique en MLS ce week-end. L'attaquant des New York Red Bulls a été accusé par un adversaire d'avoir tenu des propos racistes, ce qui a forcé l'arrêt du match pendant 20 longues minutes.

Lors du match entre les San José Earthquakes et les NY Red Bulls, Jeremy Ebobisse, attaquant de San José, a accusé Dante Vanzeir d'avoir utilisé un terme raciste à son encontre. La rencontre a été arrêtée pendant 20 minutes, les joueurs adverses refusant de reprendre le match.

Dans la tourmente, Vanzeir a été ciblé par une enquête de la MLS, forçant un communiqué des Red Bulls et amenant même une campagne #VanzeirOut venant des supporters du club new-yorkais. On attendait la réaction officielle de l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise : la voici.

Via les canaux des NY Red Bulls, Vanzeir s'est ainsi platement excusé. "Je tiens à sincèrement m'excuser auprès des joueurs des Earthquakes. Je ferai tout ce que je peux pour faire partie du changement qui doit se produire dans notre sport et notre monde. Je veux aussi m'excuser auprès de mes équipiers, mes coachs, la ligue et les fans. J'ai commis une erreur et je ferai tout le chemin nécessaire pour grandir.

"J'accepte la pleine responsabilité de mes actions. Bien que je n'aie pas eu l'intention de causer du tort par mon langage, je sais que c'est le cas et pour ça, je suis vraiment désolé. J'accepterai toute suspension, amende et conseils infligés par la MLS et le club.

J'utiliserai cette opportunité pour m'améliorer, méditer et dédier mon temps et mes efforts à travailler avec des organisations combattant le racisme et l'injustice".