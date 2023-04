Marlon Fossey évoque sa saison et le choc wallon : "J'ai hâte d'être vendredi"

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 33ème journée de Jupiler Pro League, il y a un choc wallon au programme avec le match opposant le Standard de Liège au Sporting de Charleroi.

Après avoir fait le plein de confiance le week-end dernier avec un joli succès contre Genk (2-0), le Standard de Liège compte bien de nouveau enchaîner face à Charleroi ce vendredi soir. Marlon Fossey avait fêté ses débuts avec les Rouches au Mambourg le 9 octobre 2022. "Ma première apparition où j'ai pu ressentir l'atmosphère d'une rencontre entre deux rivaux en Belgique. Je me rappelle aussi du carton jaune que j'ai pris. Nous y avions enregistré une belle victoire. L'ambiance sera sans doute encore meilleure ce vendredi à la maison", a confié l'Américain en conférence de presse.

Les Rouches ont besoin d'un point pour verrouiller leur place dans le top 8 et ainsi disputer les Playoffs 2. "Chacun au sein de l'équipe sait à quel point ce match est important pour les supporters. Nous allons prendre du plaisir sur le terrain et profiter de cette atmosphère incroyable. Une victoire et nous obtenons notre ticket pour les Playoffs 2. Nous voulons vivre une belle soirée, je me réjouis d'être vendredi", a précisé Fossey.

© photonews

L'ancien joueur de Fulham est satisfait de sa saison en bord de Meuse. "Je pense que c'est plutôt bon même si je sais que je peux mieux faire. J'essaie d'être le plus régulier possible. Mon objectif est de rester dans le onze mis en place par l'entraîneur et d'être le plus décisif possible, aussi bien en défense qu'en attaque (3 buts et 1 passe décisive). Je vais encore progresser au fur à mesure des rencontres que je vais disputer. Je ne peux pas me plaindre pour l'instant", a conclu le joueur âgé de 24 ans.