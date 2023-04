🎥 Thibaut "El Muro" Courtois a encore frappé : lequel de son arrêt ou de celui de Maignan est le plus beau ?

Deux arrêts différents, tous les deux difficiles : Thibaut Courtois à bout portant devant Raheem Sterling, et Mike Maignan sur une lourde frappe lointaine de Piotr Zielinski. Les gardiens se sont mis en évidence ce mercredi lors des quarts de finale de Champions League.

Les réseaux officiels de la C1 leur ont d'ailleurs rendu hommage, avec cette question : lequel de ces deux arrêts est le plus beau ? Pour le coup, l'envolée plus spectaculaire de Mike Maignan semble remporter les suffrages. Mais la prestation quatre étoiles de Courtois a impressionné dans l'ensemble...

Courtois and Maignan coming up clutch 👏



Who made the best save?#UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/h4BlbrGSS5