Genk et le Club de Bruges se disputent un milieu de terrain français

Genk et Bruges préparent déjà la saison prochaine. Alan Issifou serait un nom coché par les deux équipes.

Même s'il n'évolue actuellement qu'avec la deuxième équipe du Paris FC (en National 3), Alan Issifou suscite pas mal de convoitises grâce à son profil de récupérateur au milieu de terrain. Selon Team Football, Lens et le Rayo Vallecano en auraient fait une cible pour le prochain mercato.

Le site d'information mentionne également le Club de Bruges et Genk parmi les candidats les plus sérieux. Le but ne serait pas d'intégrer le joueur de 19 ans dans le Noyau A dans l'immédiat mais de le laisser grandir avec les espoirs. Un futur talent à suivre dès la saison prochaine en D1B ?