🎥 Retour manqué pour Frank Lampard, Roméo Lavia et les Saints désespérément lanterne rouge, un ancien Brugeois buteur

Place à la 31e journée de Premier League, avec Roméo Lavia face à la formation d'Albert Sambi Lokonga, et le retour de Lampard chez lui.

Chelsea - Brighton

Frank Lampard était accueilli en héros par ses supporters pour son retour à domicile, et les Blues ouvraient le score rapidement via Gallagher (13e). Mais l'ancien Gunner Danny Welbeck (42e) égalisait juste avant le repos, et Enciso (69e) mettait les Seagulls sur le chemin de la victoire.

1⃣-0⃣ | Le goal quelque peu chanceux de Gallagher qui a permis à Chelsea de mener face à Brighton âšœ

On notera également le beau travail de Mudryk, recrue phare des Blues, qui sert parfaitement le milieu anglais đŸ”„ #CHEBHA pic.twitter.com/XbFHT7SC7d — VOOsport (@VOOsport) April 15, 2023

đŸ’„đŸ’„ BANG đŸ’„đŸ’„

La magnifique lucarne de la jeune pépite Enciso đŸ€Ż

Le Paraguayen permet aux Seagulls de mener face à Chelsea, quel goal ! 😍#CHEBHA pic.twitter.com/MjL3s8ts9l — VOOsport (@VOOsport) April 15, 2023

Everton - Fulham

Everton, sans Amadou Onana, n'a pas fait le poids à domicile face au promu. Reed (22e) donnait l'avance à Fulham, avant que McNeil (35e) n'égalise. Wilson (51e) puis James (68e) mettaient ensuite les Cottagers en position confortable.

Southampton - Crystal Palace

Titulaire, Roméo Lavia n'a rien pu faire pour éviter la défaite contre la formation d'Albert Sambi Lokonga (sur le banc). Un doublé d'Eze (54e et 68e) a permis à Palace de poursuivre sa remontée.

Tottenham - Bournemouth

Son (14e) ouvrait le score pour les Spurs, surpris ensuite par Viña (38e) puis Solanke (51e) qui renversaient la situation pour les promus. L'ancien Brugeois Danjuma (88e) pensait avoir égalisé pour les Spurs, mais Ouattara en toute fin de partie offrait la victoire aux promus.

Wolverhampton - Brentford

Diego Costa (27e) et Hwang Hee-Chan (69e) ont offert une seconde victoire de rang aux Wolves.