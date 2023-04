"Domenico Tedesco m'a appelé pour expliquer son choix"

La première sélection de Domenico Tedesco a fait quelques déçus. Mais Hans Vanaken ne semble pas en tenir rigueur au nouveau coach des Diables.

Sans faire autant de bruit que l'absence d'un Axel Witsel, la non-sélection d'Hans Vanaken avec les Diables Rouges est l'un des premiers choix marquants de Domenico Tedesco. S'il n'a pas joué la moindre minute au Qatar, Vanaken avait été systématiquement repris par Roberto Martinez depuis la Coupe du Monde 2018.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, le Brugeois révèle que Tedesco lui a expliqué son choix : "Il m'a appelé pour m'expliquer sa décision. Il voulait voir de nouveaux gars à l'œuvre, et la concurrence à mon poste n'est pas minime".

Le Brugeois est assez lucide sur son statut : "La situation au Club n'a pas non plus joué en ma faveur. Je comprends son choix. Je n'ai jamais été titulaire à part entière chez les Diables Rouges. Et s'il faut choisir entre un joueur de banc de 20 ou 30 ans qui a de l'avenir...". Hans Vanaken compte malgré tout 5 buts et 6 assists chez les Diables Rouges.