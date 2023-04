Arsenal craque à West Ham !

Les Gunners, solides leaders depuis plusieurs mois en Premier League, ont perdu deux points précieux ce dimanche.

Arsenal semblait, il y a quelques semaines, filer tout droit vers le titre de champion d'Angleterre. Mais depuis, les Gunners ont perdu de leur superbe, peut-être sous le poids de la pression, et ils l'ont une nouvelle fois montré ce dimanche.

Pourtant, après 10 minutes sur la pelouse de West Ham, le score était de 0-2 pour Arsenal. Un premier but de Gabriel Jesus (7'), un second d'Odegaard (10') et on pensait le leader filer tout droit vers la victoire. Cependant, les locaux ont réduit l'écart par Benhrama sur penalty, avant quelques minutes un peu filles : Saka manque un penalty (52'), juste avant l'égalisation de Bowen (54', 2-2). Leandro Trossard a disputé cette rencontre.

Plus rien ne sera marqué. Arsenal n'a plus que 4 points d'avance sur Manchester City qui a un match de moins. La fin de saison sera haletante en Premieré League.