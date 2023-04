Un joueur de Malines sorti de son congé forcé : "C'est dommage de ne pas pouvoir terminer la saison"

En raison des nombreuses blessures et suspensions, Steven Defour a dû modifier son milieu de terrain contre La Gantoise. Il a donc de nouveau opté pour Birger Verstraete.

Il y a quelques semaines, Steven Defour avait décidé de ne plus aligner Birger Verstraete parce qu'il n'était pas autorisé à jouer la finale de la Coupe contre l'Antwerp, le club auquel il appartient.

Mais en raison de la suspension de Rob Schoofs et de la blessure de Mrabti, entre autres, Defour a été contraint de le faire jouer contre La Gantoise ce dimanche (1-1).

© photonews

Verstraete n'a qu'une seule idée en tête. "Je me remets en mode congé, la semaine prochaine je ne jouerai pas contre Anderlecht. C'est dommage qu'après avoir joué toute une saison, on ne puisse pas la terminer complètement, mais je ne peux rien changer à la situation en vue de la finale de la Coupe. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice contre Gand et j'y suis parvenu", a confié le médian à l'issue de la rencontre.