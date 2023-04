Le Club de Bruges parmi les équipes qui galvaudent le plus en Europe

Les Blauw & Zwart risquent de manquer les Play-Offs 1, à cause notamment d'un manque cruel d'efficacité à la conclusion.

Le Club de Bruges n’a plus son sort entre les mains et doit espérer une contre-performance de La Gantoise pour rejoindre les Champions Play-Offs. Cette saison, le champion en titre a conservé une certaine solidité défensive et demeure, à égalité avec La Gantoise, la troisième meilleure arrière-garde de la compétition (36 buts concédés).

C’est dans la moitié de terrain adversaire que Bruges a beaucoup pêché. A de nombreuses reprises cette saison, les Brugeois ont eu de multiples occasions pour faire la différence mais ont manqué de justesse dans les derniers mètres.

Le Club de Bruges est d’ailleurs l’équipe en Belgique qui a manqué le plus d’occasions nettes et figure parmi les formations européennes qui ont galvaudé le plus. Les Blauw & Zwart auraient, selon une statistique qu’il faut tout de même prendre avec des pincettes, manqué une cinquantaine de grosses occasions… rien qu’en championnat.

Une statistique qui montre que Bruges se crée beaucoup d’occasions et qu’il ne faudra pas grand-chose pour les concrétiser, mais qui met aussi le doigt sur une raison importante de l’échec du Club, notamment quand on voit l’argent dépensé cette année pour renforcer le compartiment offensif.