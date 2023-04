Hans Vanaken quittera-t-il un jour Bruges ? Plusieurs raisons laissent croire le contraire !

Hans Vanaken a une nouvelle fois annoncé être prêt à quitter Bruges pour, enfin, passer le cap vers les grandes ligues européennes. Mais un départ est-il toujours de mise ?

Comme tout le Club de Bruges, Hans Vanaken ne réalise pas sa meilleure saison. Le capitaine est toujours à deux chiffres en termes de buts (9) et passes décisives (5) mais demeure bien loin de son total de la saison dernière (15 buts et 12 passes). Il n'était donc pas illogique de voir de l'intérêt pour le (l'ancien ?) Diable Rouge. West-Ham était prêt à débourser 13M€, Bruges en voulait 20. Vanaken est finalement resté en Venise du Nord et a même prolongé son contrat jusqu'en juin 2027.

Dans l'émission "Eleven Insiders", Hans Vanaken s'est dit toujours ouvert à un éventuel transfert. "Je me rends très bien compte que cette chance diminue au fil des années. Mais à nouveau, je suis vraiment heureux ici. C'est aussi quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je ne m'attendais pas non plus à l'offre de West-Ham la saison dernière." Mais les Hammers n'étaient-ils pas le dernier grand train ? Une opportunité qui ne se représentera plus ?

Une valeur marchande en baisse

Si le Club de Bruges s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Hans Vanaken n'a pas vraiment joué un rôle de premier plan. Aucun but et aucune passe décisive pour celui qui avait trouvé le chemin des filets à trois reprises lors des deux campagnes précédentes.

Depuis la fin de l'été, la valeur marchande d'Hans Vanaken est passée de 16 à 12M€, selon Transfermarkt. Si Bruges voulait un jour décrocher le jackpot avec Vanaken, il semble que, là-aussi, le train soit passé. On a effectivement du mal à imaginer une offre supérieure à 10M€ aujourd'hui.

Pour le joueur lui-même, qui aura 31 ans cet été, partir à l'étranger devient de plus en plus difficile, les clubs privilégiant généralement des paris sur l'avenir avec une grosse revente potentielle.

Vers une nouvelle ère à Bruges ?

C'est peut-être la raison pour laquelle on pourrait croire à un transfert cet été. Le Club est en fin de cycle, ne jouera probablement pas la Ligue des Champions la saison prochaine et devra repartir sur de meilleures bases. Avec un nouvel entraîneur et du sang frais dans le noyau, Hans Vanaken devra décider s'il profite de cette fenêtre pour enfin passer le pas où s'il veut devenir une icône encore plus importante au Jan Breydel.

Accompagner la "nouvelle génération" brugeoise vers un nouveau titre, c'est peut-être le plus beau plan de fin de carrière d'Hans Vanaken.