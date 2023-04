Critiqué, un Anderlechtois répond avec émotion sur les réseaux sociaux

Anderlecht s'est effondré ce jeudi soir sur la pelouse de l'AZ Alkmaarr (0-2, 4-1 tàb). Les joueurs bruxellois ont vu leur prestation être passée au crible et être abondamment critiquée.

Notamment, le match de Francis Amuzu a été compliqué. L'ailier gauche du RSC Anderlecht a tenté de faire la différence, mais n'est jamais parvenu à allumer cette petite étincelle face à Sugawara.

Amuzu a également été ciblé par ses propres supporters, qui l'ont hué durant la rencontre. Selon nos informations, il a été pris à partie par plusieurs fans d'Anderlecht qui avaient voyagé avec lui.

En zone mixte, Amuzu a refusé de commenter la défaite. "Non, je préfère ne rien dire maintenant", a-t-il répondu, avant de se diriger vers le bus. Quelques heures plus tard, il a publié une story Instagram, écrivant simplement "The Most Hated" ("Le plus détesté", en français).