Beaucoup "d'incertitudes et de défections" pour le dernier baroud d'honneur de Seraing en D1A

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing accueillera Westerlo lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League. Le dernier baroud d'honneur des Métallos avant leur descente en Challenger Pro League.

Pour cette dernière rencontre de Seraing au sein de l'élite, Jean-Sébastien Legros doit se passer des services de beaucoup de joueurs. Un véritable puzzle pour le T1 des Métallos. "Lahssaini est grippé et ne s'est pas entraîné une seule fois cette semaine tout comme Kilota qui a des soucis au niveau des ischios. Mvoué a lui une inflammation au niveau du genou. Sans oublier Lepoint qui a mal au dos. Cela fait beaucoup de points d'interrogation. Au surplus, Poaty n'est plus là", a confié Legros en conférence de presse. Pour rappel, Galjé, Bernier, Trémoulet et Dembele sont toujours blessés tandis qu'Opare et Sylla ont été écartés de l'équipe première.

"On va devoir trouver des solutions pour cette dernière joute où il y a beaucoup d'incertitudes et de défections. Je vais devoir aller probablement piocher au sein de notre équipe U23 qui lutte actuellement pour son maintien en D2 ACFF, et c'est embêtant. Ce sera peut-être l'opportunité pour un jeune joueur de faire ses débuts en D1A comme Solheid qui a bien presté à Bruges et à l'Union. On veut quoiqu'il en soit terminer sur une belle note contre Westerlo qui est l'une des plus belles surprises de cet exercice 2022-2023", a conclu Legros.