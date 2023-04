Gianni Bruno fait ses adieux au STVV : "Canari pour la vie"

A 31 ans, Gianni Bruno a prouvé qu'il lui restait encore de très beaux restes. Cette saison, il a marqué 20 buts en 32 matchs toutes compétitions. Peut-être qu'il continuera sur cette superbe lancée la saison prochaine à La Gantoise, le club par lequel il était prêté.

Sur les réseaux sociaux, l'attaquant belge a écrit quelques mots avant de jouer son dernier match avec Saint-Trond, ce dimanche lors de la réception de l'Antwerp (13h30).

Il a notamment remercié l'ensemble du club pour cette saison, lui qui a battu le record de buts marqués par un joueur du STVV sur une seule saison en championnat (18). Après quelques mots adressés à ses supporters, Bruno a conclu d'un émouvant "Canari pour la vie".

See you tomorrow for the last one at home 🙋🏻‍♂️💛💙 @stvv pic.twitter.com/ZbWuaDtUA6