🎥 Christian Benteke n'a pas dit son dernier mot : superbe but en MLS pour le Diable Rouge !

Christian Benteke et DC United affrontaient Orlando City cette nuit. Et le Belge n'a pas l'air décidé à ce qu'on parle de lui comme d'un ex-Diable Rouge !

Christian Benteke a inscrit son 4e but en 9 rencontres de Major League Soccer, dans la nuit de samedi à dimanche. DC United se déplaçait à Orlando City et l'a emporté 1-3, avec un troisième but signé de l'ancien de Liverpool.

Un but "à la Benteke" : dans la boîte, le Diable Rouge contrôle de la poitrine, se retourne et fusille le gardien d'Orlando. À 32 ans, Big Ben semble décidé à prouver qu'il est encore en forme et peut retrouver les Diables dans un peu moins de 2 mois pour la seconde sélection de Domenico Tedesco.