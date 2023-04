Les RSCA Futures sont en pleine progression : "En continuant sur cette voie, les résultats suivront"

Après le match nul face au Club NXT ce samedi (0-0), Guillaume Gillet, coach des U23 d'Anderlecht, s'est montré très positif au sujet de la progression de ses joueurs.

La première saison des RSCA Futures en Challenger Pro League est incontestablement une réussite. Ils disputent en effet les Promotion Play-offs. Les jeunes Anderlechtois, malgré quelques résultats en dents de scie récemment, développent un football intéressant et voient plusieurs de ses joueurs se mettre en évidence.

En après-match ce samedi dans la foulée du nul face au Club NXT, Guillaume Gillet expliquait au Nieuwsblad que les possibilités de ses joueurs d'ensuite monter chez les A les motivaient à se montrer sous leur meilleur jour. "Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. La promotion de (certains) Futures dans l'équipe A a permis de leur donner un avant-goût."

Malgré les récents résultats et l'absence de toute victoire dans les play-offs, Gillet voit une progression chez ses joueurs. "On se rend compte qu'il faut du temps et de l'argent pour s'adapter au football senior. Bien que contre le Club NXT, c'était différent. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme et d'envie de gagner chez les jeunes et cela me rend heureux. Nous avons enregistré un deuxième match nul d'affilée. Les résultats suivront si nous continuons sur cette voie."