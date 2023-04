Dans l'embarras, Ostende risque la faillite

Au KV Ostende, on se plaint depuis longtemps d'avoir vendu le club à des investisseurs américains. Ceux-ci se retirent et laissent derrière eux un véritable gâchis.

PMG veut vendre Ostende et récupérer le plus d'argent possible. Entre-temps, le club a obtenu sa licence pour la saison prochaine et des garanties ont été données. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Het Nieuwsblad rapporte que de nombreux créanciers n'ont pas encore été payés. Cela va du boulanger au brasseur en passant par des propriétaires d'hôtels. On raconte par exemple que le propriétaire Paul Conway a passé plusieurs nuits à l'hôtel, mais qu'il n'a jamais payé la note.

Ils attendent toujours leur argent et les Américains ne sont pas pressés de payer. Toutes ces dettes pourraient pousser le KVO à déposer le bilan du club.