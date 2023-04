Le Club de Bruges va mettre 6 millions d'euros pour un ailier et a un joueur de Pro League dans le viseur

Bruges, même en ayant atteint le top 4, vivra probablement une saison compliquée et sans titre. Les Blauw & Zwart veulent éviter de revivre ça.

Le Club de Bruges a-t-il manqué de qualité cette saison, ou le problème était-il ailleurs ? Difficile à dire. Qu'à cela ne tienne : les Blauw & Zwart vont devoir se renforcer l'été prochain, en tentant d'éviter les erreurs de casting. La direction devra également anticiper un éventuel départ de Noa Lang, par exemple.

Dans cette optique, Het Laatste Nieuws révèle qu'un renfort est très proche d'être finalisé. Michal Skoras (23 ans) devrait signer en provenance du Lech Poznan (où entraîne un certain John van den Brom). Skoras aurait été acheté pour un montant d'environ 6 millions d'euros.Suivi un temps par Anderlecht, il a inscrit 15 buts et délivré 6 assists cette saison toutes compétitions confondues, et compte 4 caps avec la Pologne.

Qui plus est, le FC Bruges aurait un oeil sur Abdelkahar Kadri (KV Courtrai), afin de renforcer son entrejeu. Le médian algérien de 22 ans a subi une lourde blessure qui l'a privé d'une bonne partie de la saison, mais son niveau de jeu avec les Kerels a impressionné en fin de saison.