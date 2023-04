Un médecin s'exprime concernant la lourde blessure de Laurent Depoitre

Laurent Depoitre s'est blessé lors du dernier match du championnat avec La Gantoise lors de la défaite contre Ostende (1-2). Il souffre d'une blessure au tendon d'Achille.

Laurent Depoitre a encore un contrat d'une saison avec La Gantoise, mais on se demande s'il ne s'agit pas de la fin de sa carrière. Une rupture du tendon d'Achille nécessite une rééducation longue de plusieurs mois.

Quand reviendra le joueur âgé de 34 ans et surtout dans quel état de forme ? "La question principale est de savoir si la cause de la blessure est connue. S'agit-il d'une malchance brutale ou plutôt du résultat d'une inflammation chronique ? Des infiltrations ont-elles été administrées au préalable ? Dans ce cas, la guérison devient plus complexe", a déclaré le docteur Tom Teulingkx, président de l'Association des médecins du sport à Het Nieuwsblad.

Cependant, il y a toujours des joueurs avec lesquels la rééducation se passe très bien. "Après une telle blessure, on peut facilement être absent pendant six à neuf mois. Mais cela ne signifie pas forcément la fin d'une carrière professionnelle. La rééducation d'Axel Witsel, qui joue à nouveau au football de haut niveau, en est la preuve."