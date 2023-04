Anderlecht va encore devoir s'en remettre au portefeuille de Marc Coucke

Jesper Fredberg a assuré que le mercato estival serait concentré sur "la qualité", dans toutes les lignes. Mais pour ce faire, il aura besoin de moyens.

L'hiver dernier, Jesper Fredberg n'avait pas les coudées franches au mercato : le budget du RSC Anderlecht était serré, et le Danois a surtout dû défricher un noyau bien trop large. L'été prochain sera différent : s'il y aura des départs, Fredberg veut cette fois compenser en injectant beaucoup de qualité dans le groupe.

Mais même en cas de ventes conjointes de Bart Verbruggen et Zeno Debast (l'un est probable, les deux ne sont pas à exclure), le RSCA aura besoin d'une augmentation de capital. Le Nieuwsblad et La Dernière Heure révèlent ainsi cette semaine que Marc Coucke, propriétaire du Sporting, va encore ouvrir le portefeuille.

Wouter Vandenhaute, via sa société, serait également prêt à investir quelques millions supplémentaires. Une injection de capital qui n'était pas prévue mais qui est rendue nécessaire par l'absence d'Europe la saison prochaine et l'absence de Playoffs cette saison.

En 2021, Coucke avait déjà dû apurer 50 millions d'euros de dettes, le tout accompagné d'une hausse de capital de 42 millions ; cela ne devrait pas être de la même importance cette fois. Et on est en droit de se demander combien de temps encore Marc Coucke soutiendra ce rythme, lui qui avait déjà sous-entendu qu'il n'injecterait plus d'argent dans le RSCA...