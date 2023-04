Toby Alderweireld rallie les troupes

Avant la finale de la Coupe, Toby Alderweireld a partagé une vidéo sur les médias sociaux. On y voit les précédentes victoires de l'Antwerp en coupe. Y aura-t-il une nouvelle victoire dimanche ?

L'Antwerp a déjà remporté la Coupe de Belgique à trois reprises : en 1955, 1992 et 2020. Lors de la finale de 1992, l'Antwerp avait également affronté le KV Malines et s'est imposé après pas moins de 22 tirs au but.

Pour Alderweireld, il s'agirait d'emblée de son premier titre avec l'Antwerp, qui l'a transféré l'été dernier au club qatari d'Al-Duhail.