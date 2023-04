Tedesco contre Genk, tout est bien qui finit bien ?

L'absence de Mike Trésor et Bryan Heynen de la sélection de Domenico Tedesco a fait jaser. Surtout à Genk, où Dimitri De Condé a poussé un coup de gueule.

Domenico Tedesco avait entamé son "règne" à la tête des Diables par une petite polémique : pourquoi Mike Trésor, meilleur passeur du championnat de Belgique, et Bryan Heynen, incontournable chez le leader genkois, n'étaient-ils pas repris ?

Le Racing Genk avait réagi avec ironie, et Dimitri De Condé avec virulence. Interrogé à ce sujet par Eleven Sports, Franky Vercauteren a calmé le jeu. "J'ai téléphoné à Dimitri De Condé, et Domenico et moi, nous allons aller le voir", révèle le directeur technique de l'Union Belge.

"Nous allons discuter de ce sujet. Je comprends l'avis de Dimitri, il l'a expliqué et donné son opinion, c'est aussi son droit", tempère Vercauteren. "Je crois que ça s'est terminé de manière positive. On doit travailler ensemble, pas l'un contre l'autre, c'est le principal. C'est une partie de notre travail, avoir une certaine transparence à ce sujet".