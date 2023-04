Prise de tête pour Arthur Theate, mais splendide doublé de Jérémy Doku avec Rennes !

Le Stade Rennais a battu Angers, même si les Bretons se sont faits peur...et qu'Arthur Theate en a fait les frais. Jérémy Doku, heureusement, était dans un grand soir.

Le Stade Rennais jouait gros à domicile face à Angers : une victoire permettait aux Bretons de temporairement revenir à 5 points de la 4e place, Monaco ayant perdu contre Montpellier. Il ne reste que 5 journées de championnat, mais Bruno Genesio et ses hommes peuvent rêver.

Rennes s'est pourtant retrouvé brièvement mené à la 19e via un penalty de Bentaleb, mais a égalisé via Amine Gouiri dès la 25e. Et la rencontre s'emballait, avec les Bretons qui reprenaient l'avantage sur un but contre-son-camp d'Angers, avant d'encaisser le 2-2 avant la pause via Ibrahima Niane.

En seconde période, Jérémy Doku commençait son show : le Diable, titulaire, faisait 3-2 à la 54e minute, et de quelle manière - une reprise de volée en déséquilibre, absolument splendide.

Rennes n'était cependant pas dans un grand jour sur le plan défensif...et Arthur Theate en a fait les frais. Après que le 3-3 angevin ait été annulé suite à une intervention du VAR, Genesio se prenait un peu le nez avec son défenseur belge, auquel il avait déjà reproché quelques replacements. Le Diable Rouge est alors remplacé dans la foulée.

Échange très tendu entre Bruno Genesio et Arthur Theate (déjà rappelé à l'ordre par Hamari Traoré quelques min avant) au moment de la vérification VAR, avant l'annulation du but du 3-3.



But annulé, et changement immédiat pour Rennes : Belocian remplace Theate. #SRFCSCO #SRFC pic.twitter.com/REXr82Z9Df — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) April 30, 2023

Le Stade Rennais est passé près de la correctionnelle mais l'emporte, avec un nouveau but de l'homme du match, Jérémy Doku (4-2, 84e) qui a retrouvé son meilleur niveau à un peu plus d'un mois des matchs de l'équipe nationale !