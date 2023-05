Mike Trésor félicité par une légende de Genk après avoir égalé son record

Auteur d'un assist ce dimanche lors de la victoire face au Club de Bruges (3-1), Mike Trésor a égalé le record de passes décisives en championnat de Belgique, détenu auparavant par Branko Strupar.

Mike Trésor a égalé ce dimanche un record qui tenait depuis la saison 1998-1999 : celui de Branko Strupar, qui avait lui aussi atteint le total de 22 passes décisives sous le maillot de Genk.

Interviewé par Het Laatste Nieuws, l'ancien Diable Rouge a évidemment félicité Mike Trésor. "Je pense que la chose la plus importante, c'est que (ce record) aiderait Genk à remporter le titre. Les records sont là pour être battus et je suis avant tout un supporter du Racing Genk. J'envoie mes félicitations à Trésor. J'ai suivi de près sa performance et je savais qu'elle allait arriver. Mais n'oubliez pas : j'ai marqué plus de buts que lui cette année-là (18 contre 8, ndlr)", s'est ensuite amusé Strupar.