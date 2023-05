Le Club de Bruges en concurrence avec le Feyenoord pour un milieu de terrain

Le Club de Bruges vise à se renforcer au milieu de terrain. Pour ce faire, les Blauw en Zwart cibleraient Hugo Vetlesen, qui évolue au club norvégien de Bodo/Glimt.

Les transferts réalisés l'été dernier par le Club de Bruges pour garnir son milieu de terrain n'ont pas été de franches réussites. On pense aux cas Casper Nielsen ou Raphael Onyedika.

Les Brugeois auraient les yeux tournés vers l'étranger. Plus particulièrement vers la Norvège, où évolue un certain Hugo Vetlesen. Vetlesen joue pour Bodö/Glimt et a encore un contrat jusqu'à la mi-2025. Il est le pivot de l'équipe. Le milieu de terrain central a marqué 16 fois au cours de la saison 2022 et a également donné 12 buts dans le championnat norvégien.

Selon TransferNieuwsNL, le Club de Bruges ne serait pas le seul club sur Vetlesen. Le Feyenoord Rotterdam s'intéresserait également au joueur international norvégien.

Club Brugge heeft serieuze belangstelling in FK Bodø/Glimt middenvelder Hugo Vetlesen. Deal zou zomaar in een stroomversnelling kunnen belanden. — TransfersNieuwsNL (@TransfersNNL) May 4, 2023

Mis en concurrence, Bruges pourrait avoir un bel atout : Vetlesen est né en Belgique. Si le Club veut faire venir le Norvégien, il devra peut-être aussi débourser quelques millions d'euros. Actuellement, sa valeur de transfert sur Transfermarkt est de 4,5 millions d'euros.