Neerpede n'est plus un argument : Anderlecht perd ses pépites

Le RSC Anderlecht connaît un exode parmi ses grands talents, facilité par l'agressivité de la concurrence et notamment du Racing Genk sur le marché des jeunes. Neerpede n'est plus l'argument qu'il était il y a quelques années.

Cette semaine, le jeune défenseur anderlechtois Arno Herssens (19 ans) a annoncé qu'il quittait le RSCA, où il évoluait au sein des Futures. Un "tard-mature" qui n'avait pas joué avec les U23 cette saison en Challenger Pro League, mais qui avait signé son premier contrat professionnel en janvier dernier seulement.

Ce n'est que l'un des derniers exemples de joueurs ayant quitté Neerpede ces derniers mois, et il y en a plus que l'inverse. Bien sûr, le cas Rayane Bounida a laissé un goût amer. Le départ de Joris Manzila, étonnamment très médiatisé alors que le gamin n'a que...10 ans, est vu différemment dans les bureaux bruxellois : la famille du joueur avait émis des demandes surréalistes auprès de Jesper Fredberg, qui leur a montré la porte.

Des fuites à Neerpede

Le départ qui a le plus blessé le RSCA récemment n'est même pas celui de Bounida, mais bien celui de Konstantinos Karetsas (15 ans), qui a quitté Neerpede en janvier dernier pour Genk, déjà. Fredberg croyait fermement en lui, mais n'a pas réussi à le convaincre.

© KRC Genk

Et Genk ne lâche pas Neerpede de l'oeil. Comment les dirigeants limbourgeois convainquent-ils les jeunes Mauves ? Grâce à des infrastructures dernier cri, alors que l'académie Purple & White est tout bonnement dépassée et a grand besoin d'investissements (qui sont prévus). Le fait que Mike Trésor et Bilal El Khannouss, piliers du leader du championnat, soient des...anciens de Neerpede joue aussi dans la tête des jeunes au moment du choix.

Les talents restent nombreux à Anderlecht, mais surtout dans les catégories inférieures. La preuve : peu de joueurs du RSCA Futures sont en réalité prêts à passer un palier. Et Jesper Fredberg constate aussi que les joueurs sont devenus impatients : "Vous n'êtes pas un joueur de l'équipe A si vous avez fait 3 entraînements et joué quelques minutes. Vous êtes un joueur de l'équipe A si vous vous battez pour une place de titulaire", nous expliquait récemment Fredberg. Mais perdre tous les grands talents qui pourraient se battre pour cette place n'aidera en rien Anderlecht. Il faudra avancer, et pas stagner, car en football, stagner, c'est reculer...