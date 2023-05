Une nouvelle qui change tout pour Denis Dragus et le Standard ?

De retour en Série A, la Genoa ne voudra pas déforcer son effectif. Prêté avec option d'achat, Denis Dragus pourrait donc définitivement quitter le Standard.

Denis Dragus était arrivé au Standard en 2019 en provenance du club roumain du Viitorul Costanta. Prêté à Crotone lors de la saison 2020-2021, le Roumain a disputé 21 rencontres avec les Rouches en début de saison avant de prendre la direction de la Série B et du Genoa, également détenu par 777 Partners.

L'idée initiale était de donner du temps de jeu au joueur de 23 ans tout en renforçant l'effectif du club de Gênes, bien déterminé à retrouver l'élite en Italie. C'est désormais chose faite depuis ce samedi, la Genoa s'est imposée 2-1 contre Ascoli et a mathématiquement validé sa 2e place, synonyme de retour en Série A.

Il s'agit d'une nouvelle qui pourrait tout changer pour Denis Dragus et le Standard. Le club italien dispose d'une option d'achat et les revenus liés à la montée pourraient permettre à la Genoa de débourser les 2M€ nécessaires, 200.000€ de plus que ce qu'avait déboursé le Standard en août 2019.

Cependant, le Roumain n'a joué que 64 minutes depuis son arrivée dans la botte. Nul doute que le joueur voudra des garanties de temps de jeu pour parapher un nouveau contrat à la Genoa.