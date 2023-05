🎥 Sept cartons rouges en trois minutes : le derby entre River Plate et Boca Juniors tourne au cauchemar

L'un des derbys les plus chauds de l'histoire de football s'est terminé en chaos dimanche soir. L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité à exclure une grande partie du terrain.

On le sait : un derby en football, mais également dans les autres sports, est toujours un moment vécu avec passion sur et en dehors du terrain et qui amène parfois à quelques débordements. Ce dimanche, le derby de Bueno Aires entre River Plate et Boca Juniors a terminé en véritable chaos.

L'arbitre de la rencontre avait déjà distribué sept cartons jaunes en première mi-temps, mais tout s'est emballé dans les dernières secondes de la rencontre lorsque Miguel Borja a marqué le but de la victoire à la 90e+3 pour River Plate.

Le joueur s'en allait célébrer mais le reste des deux équipes commençait à s'affronter sur le terrain et le match a pris un autre tournant mêlant joueurs, arbitres, stewards et policiers. Résultat des courses : l'arbitre Dario Herrera a distribué sept cartons rouges, dont quatre pour Boca Juniors et trois pour River Plate.