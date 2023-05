Ce coach de Bundesliga prendra la porte en fin de saison

9e de Bundesliga, Francfort n'est pas parvenu à réitérer l'exploit et à gagner à nouveau l'Europa League. Le club jouera néanmoins la finale de la DFB - Cup (la Coupe d'Allemagne).

Il sera lors temps de dire au revoir à Oliver Glasner. Le coach allemand quittera en effet le club, à un an de la fin de son contrat. Cela a été annoncé ce mardi par l'Eintracht via ses canaux officiels.

ℹ️ Eintracht Frankfurt and Oliver Glasner will part company at the end of the current season, a year before the coach’s contract was due to expire on 30 June 2024. ⁰#SGE