Quatre à la suite pour Lukebakio ?

Le Hertha BSC est actuellement la lanterne rouge de la Bundesliga. L'entourage de Dodi Lukebakio ne reste pas inactif et l'a déjà proposé au SC Freiburg. C'est ce que rapporte Sky.

Lukebakio compte 11 buts et 3 passes décisives cette saison au Hertha, qui a battu Stuttgart 2-1 le week-end dernier. Le Hertha a encore trois journées pour assurer son maintien, mais son entourage regarde déjà plus loin et a trouvé Freiburg.

Freiburg occupe actuellement la cinquième place de la Bundesliga, ce qui représenterait un grand pas en avant pour le Diable Rouge. Pour Lukebakio, il s'agirait déjà de son quatrième club allemand, puisqu'il a déjà joué à Düsseldorf et à Wolfsburg.

Lukebakio vaudrait actuellement environ 15 millions d'euros. Il a encore une année de contrat dans la capitale allemande après cette saison.