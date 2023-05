L'Inter met un pied et quatre orteils en finale de Ligue des Champions !

Les Nerazzurri ont vaincu les Rossoneri et ont fait un grand pas vers la finale de C1.

Pour tous les amoureux de football, et spécialement de football italien, ce mercredi soir était un grand soir. Un derby de la Madonnina en demi-finale de Ligue des Champions, cela n'arrive pas tous les jours et les émotions étaient grandes au regard de l'ambiance mise dans San Siro avant la rencontre.

Au rayons des compositions, pas de bonnes surprises pour nos compatriotes. Alexis Saelemaekers est le seul Diable Rouge titulaire, tous les autres sont sur le banc à l'exception d'Aster Vranckx, pas inscrit dans la liste de Ligue des Champions de l'AC. Côté Rossoneri, Rafael Leao est forfait.

Les hostilités sont lancées dès les dix premières minutes de jeu. Edin Dzeko reprend assez acrobatiquement un joli corner de Calhanoglu et donne l'avance à l'Inter (0-1, 8e).

L'Inter continue de mettre la pression sur un AC très faibrile défensivement et incapable de se relancer. Trois minutes après l'ouverture du score, Mkhitaryan fait le break pour les Intéristes (0-2, 11e).

L'Inter manque de définitivement plier cette double confrontation dès sa première période. Les Intéristes frappent le poteau, avant de voir un penalty leur être refusé. L'Inter domine outrageusement l'AC, qui ne cadre pas la moindre frappe malgré l'essai de Tonali, peu après l'heure de jeu, qui termine sa course sur le poteau.

Le score n'évolue plus, L'Inter conserve, gère son avance et met un pied et quatre orteils en finale de Ligue des Champions. Origi a remplacé Saelemaekers à l'heure de jeu, Romelu Lukaku est monté dix minutes plus tard. De Ketelaere est resté sur le banc.