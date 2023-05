Cet ancien du Club de Bruges aura un rôle important dans un club mythique d'Italie

Roel Vaeyens (44 ans) débarque au sein du club italien de Parme (Serie B). La nouvelle a été annoncée ce mercredi par la formation transalpine.

Roel Vaeyens débarque au FC Parme en tant que directeur sportif ("Managing Director Sport").

Vaeyens est connu pour avoir rempli les rôles de responsable du recrutement, de coordinateur sportif puis de directeur sportif au Club de Bruges. Il avait quitté cette fonction en novembre dernier.

"Avec plus de 10 ans d'expérience au Club de Bruges, le manager assume le rôle de 'Managing Director Sport', apportant ses compétences et son professionnalisme pour améliorer notre Club et nous rendre de plus en plus compétitifs, en augmentant notre valeur sous toutes ses formes sur les grandes scènes italiennes et internationales", explique le communiqué.