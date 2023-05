Incroyable : la poisse totale de Paul Pogba, à nouveau blessé pour sa première titularisation depuis un an !

La dernière titularisation de Paul Pogba dans un match officiel datait du 19 avril 2022, il y a plus d'un an. Depuis, le Français a été transféré à la Juventus, mais s'est lourdement blessé et a manqué la quasi-intégralité de la saison.

Après 5 montées au jeu anecdotiques en Serie A, Pogba était enfin titulaire ce dimanche contre Cremonese. Mais le pire est arrivé : avant même la demi-heure de jeu, l'international français de 30 ans s'est assis et a demandé son changement.

Des images terribles, Paul Pogba quittant le terrain en larmes. La carrière de l'un des plus grands talents du football français prend une tournure bien sombre...

Paul Pogba's first start in over a year ends with an injury 24 minutes into the match.



